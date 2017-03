Door Julian Huijbregts, woensdag 1 maart 2017 16:43, 14 reacties • Feedback

Nintendo brengt woensdag de Switch uit en dat is precies twintig jaar nadat dat de Nintendo 64 in Europa uitkwam. Die console had net als het nieuwe model een bescheiden line-up van launchgames, maar in een paar jaar tijd kwamen er verschillende games die nu als klassiekers worden gezien.

Toen de Nintendo 64 op 1 maart 1997 in de winkels verscheen, waren maar drie games verkrijgbaar: Pilotwings 64, Star Wars: Shadows of the Empire en Super Mario 64. Die laatstgenoemde groeide uit tot een klassieker, het was de eerste game waarin spelers de populaire Italiaanse loodgieter in een driedimensionale open wereld konden laten rondrennen en -springen. Van de game werden ruim elf miljoen exemplaren verkocht.

NRC schreef in 1997 in een recensie over de spelcomputer en was onder de indruk. "Als Luigi of een van de andere karakters van Nintendo praat, hoor je een Amerikaan met een Italiaans accent, bedacht door een Japanner. Het doet een beetje kunstmatig aan. De spelen van de Nintendo 64 daarentegen doen zo realistisch aan dat je de hobbels van de racebaan in je maag voelt."

The Legend of Zelda: Ocarina of Time wordt door velen gezien als de beste game die voor de Nintendo 64 verscheen. Net als de Mario-game was dit de eerste Zelda-game in 3d. De game kwam ruim een jaar na de Europese release van de N64 uit, in december 1998. Met de release van de nieuwe Nintendo Switch zijn de rollen juist omgedraaid; de nieuwe Zelda-game is direct verkrijgbaar, maar een nieuwe Mario-game komt pas aan het einde van dit jaar.

Vrij snel na de Europese release van de N64 kwam GoldenEye 007 uit. Die shooter, gebaseerd op de gelijknamige James Bond-film, wist indruk te maken met zijn gameplay die niet alleen om schieten, maar ook om stealth draaide. In het tijdperk van shooters als Doom en Quake was dat nieuw. De game kon met vier spelers tegelijk gespeeld worden in een splitscreenmodus op één console. Met acht miljoen exemplaren was het na Mario Kart 64 en Super Mario 64 de meest verkochte game op de N64.

De Nintendo 64 kwam uit op het moment dat Sony's PlayStation al een tijd op de markt was. Het alternatief van Nintendo was echter de eerste 64bit-console. In tegenstelling tot de Sony-console die gebruikmaakte van schijfjes, werkte de N64 met cartridges. Nintendo maakte daarmee in één keer een grote stap van zijn 16bit-console SNES naar de N64.

In de Nintendo 64 zit een 64bit-processor op 93,75MHz: de NEC VR4300. De cpu werd bijgestaan door een 64bit-Reality Coprocessor voor de verwerking van grafische taken, met een snelheid van 62,5MHz. Het systeem beschikt over 4,5MB rdram en dat geheugen kon later met een optioneel Expansion Pak uitgebreid worden tot 8MB. Deze uitbreiding was nodig om een aantal van de nieuwere N64-games te spelen: Donkey Kong 64, Perfect Dark en The Legend of Zelda: Majora's Mask. Bij een aantal andere games kon het accessoire gebruikt worden om betere graphics te verkrijgen.

De Nintendo 64 werd in Europa tot mei 2003 verkocht. Een jaar eerder was de opvolger van de console, de Nintendo GameCube al uitgekomen. In totaal zijn er wereldwijd 32,93 miljoen exemplaren van de N64 over de toonbank gegaan.