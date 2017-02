Door Sander van Voorst, maandag 27 februari 2017 16:07, 15 reacties • Feedback

Het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology heeft technologie op een rij gezet waarvan het vindt dat die nu of in de toekomst een blijvende invloed zal hebben. Daarbij zijn kunstmatige intelligentie en quantumcomputers niet weg te denken.

Zo speelt kunstmatige intelligentie een rol bij reinforcement learning. Met behulp van deze techniek kunnen zelflerende systemen uitvinden welke aanpak het beste werkt, bijvoorbeeld bij het oplossen van een probleem of het uitvoeren van een taak. Deze manier van leren werd toegepast bij Alphabet-dochter DeepMind, die het AlphaGo-systeem ontwikkelde. Dat was in staat om wereldkampioen Lee Sedol te verslaan in een aantal potjes Go. Er is veel data nodig om gebruik te maken van de techniek, maar deze wordt volgens MIT in steeds meer gebieden ingezet. Bijvoorbeeld bij autonoom rijdende auto's.

Dit laatste onderwerp is ook een van de tien 'doorbraken' die het instituut noemt. Het gaat dan om zelfrijdende trucks, omdat deze vanuit economisch oogpunt bekeken meer voordeel kunnen opleveren dan auto's die autonoom kunnen rijden. Het idee is echter ook controversieel, omdat daarmee de banen van miljoenen truckers op de tocht komen te staan. Zo ver is het echter nog niet, want een bedrijf dat werkt aan autonome trucks laat weten dat het nog minstens tien jaar zal duren voordat er helemaal geen bestuurder meer aanwezig is in de cabine.

Quantumcomputers mogen in de top tien natuurlijk niet ontbreken. In het kader van dit onderwerp noemt MIT het Delftse QuTech, dat werkt aan de ontwikkeling van een dergelijk systeem. Zo toonde het instituut onlangs aan dat de quantumtoestand van quantumbits langer bewaard kan blijven door herhaaldelijk observeren, wat een rol kan spelen bij foutcorrectie. Binnen twee tot vijf jaar moeten systemen met dertig tot vijftig stabiele qubits commercieel interessant zijn en daarmee ook op de markt verschijnen, laten experts aan MIT weten. Krachtigere systemen met een miljoen qubits moeten binnen tien jaar haalbaar zijn, is de schatting van Google-onderzoeker Harmut Neven.

Een bijdrage van cryptograaf Bruce Schneier is ook in de top tien te vinden. Hij bespreekt de opkomst van botnets die bestaan uit internet-of-thingsapparaten, zoals het Mirai-botnet. Dat dit in staat is tot omvangrijke aanvallen, werd duidelijk tijdens de aanval op dns-provider Dyn, waardoor grote sites slecht bereikbaar waren. Schneier schat dat dit soort botnets blijft bestaan en dat er meer ddos-aanvallen via iot-botnets zullen plaatsvinden.

Andere onderwerpen uit de top tien zijn onder andere betalen door gezichtsherkenning, het in kaart brengen van menselijke cellen, gentherapie voor kanker en hartziektes, en het terugdraaien van verlamming door letsel aan de wervelkolom.