woensdag 7 juni 2017

Vorige week publiceerde de NPO een fototool op basis van kunstmatige intelligentie, waarmee tekeningen worden omgezet in gezichten of iets wat daarop moet lijken. Het project trok internationale belangstelling, waardoor extra servercapaciteit nodig was om deze bij te benen.

Volgens de NOS trok de tool de aandacht van onder meer The Verge, Motherboard en Business Insider. Daardoor waren er op het hoogtepunt 2738 gelijktijdige gebruikers, meldt presentatrice Lara Rense aan de omroep. Momenteel staan er negen Amazon-servers te 'roken' en er staan nog twintig andere klaar mocht het helemaal uit de hand lopen. Het totale aantal bezoekers komt neer op bijna 450.000 en tussen maandag en woensdag zijn er een kwart miljoen plaatjes per dag gegenereerd.

De tool werd op 30 mei online gezet met de oproep om te helpen de kunstmatige intelligentie erachter te testen. Het concept is vrij eenvoudig; twee neurale netwerken krijgen foto's van hoofden en bijbehorende tekeningen van die hoofden. In dit geval gaat het om het hoofd van Rense. Het ene netwerk, de zogenaamde generator, zoekt uit hoe een een foto er op basis van een tekening uit komt te zien. Het tweede netwerk, de discriminator, moet beoordelen of de foto afkomstig is van het andere netwerk of dat het om een daadwerkelijke foto gaat. Hierdoor versterken de netwerken elkaar in een zogenaamd generative adversarial network.

De tool, genaamd pix2pix, staat nog ongeveer een week online en kan door iedereen gebruikt worden om zijn tekenvaardigheden te beproeven. Er is vast iemand die de Henk van de Tweakers-redactie kan overtreffen. De beste creaties mogen naar De Kennis van Nu en komen in een galerij.