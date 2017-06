Hotdog-identificatieapp uit tv-serie Silicon Valley komt uit op Android en iOS

De makers van de Amerikaanse tv-serie Silicon Valley hebben een daadwerkelijke versie van een app uitgebracht die hotdogs kan identificeren. De app kan ook andere objecten identificeren, maar dan alleen als niet zijnde een hotdog. De app werd bedacht in de serie.

Tim Anglade, een van de mensen achter de tv-serie, zet op Medium uiteen hoe de app tot stand is gekomen. Daarvoor werd een neuraal netwerk in het leven geroepen dat direct op een smartphone draait. Het trainen ervan vond plaats met Nvidia-gpu's en opensourcesoftware in de vorm van Googles TensorFlow en de deep learning-softwarebibliotheek Keras. Anglade schrijft dat hoewel de app zelf 'een farce' lijkt, de toepassing wel degelijk een voorbeeld is van hoe deep learning lokaal op een smartphone toegepast kan worden.

Op die manier is er geen cloudinfrastructuur nodig en blijven de vastgelegde beelden op het apparaat zelf. Bovendien blijven de kosten laag, ook al is er een groot aantal gebruikers. De app werd ontwikkeld door een enkele ontwikkelaar met een laptop en een externe gpu. De blogpost van Anglade gaat in detail door over de ontwikkeling van de app en geeft uitleg over de gemaakte keuzes en de gebruikte DeepDog-architectuur.

Helaas is de app alleen beschikbaar voor gebruikers in de VS en Canada, maar er zwerft vast wel ergens een los apk'tje rond als je toch echt je eigen worstenbroodje wilt valideren. De HBO-serie Silicon Valley draait om een aantal mensen die in de siliciumvallei een start-up willen beginnen met de nodige goede ideeën en absurde tegenslagen. Daarbij hebben zij veel te maken met het bedrijf Hooli, dat in de verste misschien is wegheeft van een bestaand bekend techbedrijf. De serie heeft net het vierde seizoen afgesloten.

Demonstratie van de Seefood-app, oftewel 'Shazam voor eten'