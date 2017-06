Kunstmatige iris reageert op licht, net als menselijke iris

De Technische Universiteit van Tampere, in Finland, heeft een kunstmatige iris ontwikkeld. Deze reageert net als een menselijk exemplaar op licht. Daardoor is het mogelijk de hoeveelheid binnenkomend licht te reguleren.

De ontwikkeling vond plaats binnen de onderzoeksgroep Smart Photonic Materials, meldt de universiteit. De iris bestaat uit een elastische synthetische polymeer in combinatie met lichtgevoelige vloeibare kristallen. Op die manier kan de iris zelfstandig de vorm en grootte van zijn opening, of diafragma, bijstellen. Uit het bijbehorende onderzoek blijkt dat de iris zich verder sluit naarmate de intensiteit van binnenkomend licht toeneemt. Op die manier is het mogelijk om binnenkomend licht tot maximaal een factor zeven te verminderen.

Volgens een van de leden van de onderzoeksgroep is de iris interessant vanwege de mogelijkheid autonoom te functioneren, zonder een energiebron of een extern systeem voor lichtdetectie. Er zouden nog geen directe praktische toepassingen zijn, maar het is denkbaar dat de iris op den duur wordt gebruikt om tekortkomingen in de menselijke tegenhanger op te lossen. Er is nog wel werk aan de winkel voor de onderzoekers, zo willen zij de iris in een volgende stap geschikt maken voor gebruik in water. Bovendien moet de gevoeligheid verhoogd worden om ook bij kleine lichtveranderingen een reactie op te roepen.