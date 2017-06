Gamer maakt spreadsheet om 'leukste' Steam Sale-games te vinden

Een gamer heeft op Reddit zijn zelfgemaakte lijst met de 'leukste' Steam Sale-games gedeeld, zodat iedereen in staat is om 'de meeste fun per dollar' te vinden. Zijn lijst is gebaseerd op geavanceerde berekeningen.

In feite is de lijst van Redditor 'uberjum' gebaseerd op de log10 van de oorspronkelijke prijs van een game, vermenigvuldigd met de Steam-score. Hij legt uit dat een oorspronkelijk duurdere game met een prijs van 100 dollar en een score van 90 twee keer zo 'leuk' is als een game met dezelfde score en een prijs van 10 dollar. Zijn lijst rangschikt alle 1250 games die momenteel in de uitverkoop zijn.

Dat zijn aanpak niet volledig de plank misslaat, blijkt uit de topresultaten. Daar zitten toch wel pareltjes als de sequels van Portal, Borderlands en Left 4 Dead tussen. De Tweakers-redactie kan bovendien bevestigen dat UT2004 een hele hoop 'fun' kan opleveren. De lijst is momenteel gesorteerd op 'normalised fun per dollar'. Wie goedkopere games belangrijker vindt, kan beter kiezen voor de andere kolom.

Of het daadwerkelijk de leukste games zijn die op deze manier bovenkomen is betwistbaar, maar het is in ieder geval een soort van houvast.