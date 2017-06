VS begint test met laser die alleen 'slechte' insecten doodmaakt

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw is begonnen met een test van het Photonic Fence, een apparaat van het bedrijf Intellectual Ventures dat insecten kan herkennen en vervolgens met lasers kan vernietigen. De techniek moet nauwkeuriger zijn dan pesticiden.

Het 'hek' bestaat uit een apparaat dat een muur van nabij-infrarood licht projecteert. Als insecten daar doorheen vliegen, worden ze met camera's en sensoren geanalyseerd. Aan de hand van hun vorm, snelheid, versnelling en de frequentie waarop de insecten met hun vleugels bewegen, worden ze herkend.

Het systeem kan worden uitgerust met een kill list waarop de insecten staan die vernietigd moeten worden. Dat uitschakelen gebeurt met een laser, die op de vleugels van insecten mikt. Met weinig energie kan zo een insect in 25 milliseconden uitgeschakeld worden. Volgens Intellectual Ventures kan het Photonic Fence tot twintig insecten per seconde vernietigen in een gebied van dertig meter breed en drie meter hoog. Het bedrijf stelt dat 99 procent van de herkende insecten vernietigd worden door het systeem.

Het apparaat is al sinds 2010 in ontwikkeling, maar is volgens Wired nu voor het eerst daadwerkelijk in gebruik genomen in een praktijktest. Het Photonic Fence wordt door het Amerikaanse ministerie van Landbouw ingezet tegen de Aziatische Diaphorina citri, een bladvlo die citrusvruchten schade toebrengt. Dat insect heeft in de afgelopen vijftien jaar de citrusproductie in Florida met 70 procent laten afnemen. Als de test succesvol blijkt, zou het Photonic Fence als commercieel product op de markt moeten komen voor boeren en telers.

Volgens de makers kan het Photonic Fence ook ingezet worden om de aanwezigheid van insecten te monitoren en ze te catalogiseren, zonder ze dood te maken. Dat zou bijvoorbeeld gedaan kunnen worden om te bepalen welke insectenverdelgers in een bepaald gebied effectief zijn.