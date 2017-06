Canadezen analyseren 30 jaar aan weerdata voor bepalen trouwdatum

Een Canadese datajournalist en een wetenschapsjournalist hebben hun trouwdatum bepaald aan de hand van meer dan dertig jaar aan weerdata. Door te analyseren op welke datum de kleinste kans is op regen, hopen ze op goed weer.

Het Canadese stel begon met het beperken van het aantal beschikbare gegevens op basis van enkele eisen: het moest een zaterdag worden en in de zomer vallen. Vanwege het grillige klimaat in hun thuisstad maakten ze een analyse van weerdata uit een online database van een Canadees weerinstituut.

Aan de hand daarvan maakten ze een berekening van de gemiddelde hoeveelheid regen die op bepaalde data is gevallen. Dat bleek 21 juli te zijn. Het is onbekend of de trouwdatum inderdaad is vastgesteld op die dag.

Nederlanders die hetzelfde willen doen, kunnen terecht op een site van het KNMI. Veel data blijkt overigens geen garantie voor succes. Met de data van het KNMI heeft deze redacteur uitgerekend hoeveel kans zijn trouwdag had om een mooie dag te zijn, maar die dag in 2014 bleek een van de slechtste weerdagen in meer dan drie decennia.

Verregende trouwdag. Image: Tom Godber/Flickr