Hulpkrachten CIA trokken gratis snoep uit automaat door lostrekken internetkabel

Door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ingehuurd personeel heeft enkele jaren geleden voor duizenden dollars snoep gestolen uit automaten in een gebouw van de CIA. Dat was mogelijk door de kabel eruit te halen die nodig was voor de internetverbinding met het betaalsysteem.

Doordat er geen internetverbinding was, accepteerde de snoepautomaat kaarten van het betaalsysteem FreedomPay waarop geen tegoed stond en konden ze zonder te betalen snoep uit de automaat trekken, blijkt uit een document van een intern onderzoek.

Een van de medewerkers met veel kennis van computernetwerken kwam erachter dat de truc werkte en vertelde het vervolgens aan enkele collega's, schrijft Buzzfeed. Het gaat in totaal om 3314 dollar aan gestolen snoep uit de automaten.

Het ging niet om medewerkers die rechtstreeks in dienst waren van de CIA, maar het waren medewerkers van bedrijven die de CIA in de arm nam. Dankzij camera's kwam de CIA erachter dat zij snoep konden stelen. Alle betrokken medewerkers zijn ontslagen.