Door Arnoud Wokke, maandag 19 juni 2017 11:32

Submitter: VirinR

Er is geen dreigend tekort meer aan 06-nummers voor mobiele abonnees. Dat zegt de Nederlandse toezichthouder ACM. De toezichthouder heeft afgelopen jaar nog maar twintigduizend van de bijna zes miljoen nog beschikbare nummers uitgegeven.

Dat de ACM zo weinig nummers heeft uitgegeven, komt doordat providers meer 06-nummers zijn gaan hergebruiken voor nieuwe abonnees en bovendien m2m-toepassingen vaker geen 06-nummer, maar 097-nummers zijn gaan geven. Dat stelt ACM in een rapport over de uitgifte van nummers in Nederland. Apparaten met een 097-nummers zijn apparaten met een mobiele internetverbinding, maar zonder belfunctie, zoals tablets, pinapparaten en snoepautomaten.

De in het afgelopen jaar uitgegeven nummers, zijn nummers in de 06-8xxxxxx-reeks. De nummers met 06-1xxxxxxx, 06-2xxxxxxx en 06-4xxxxxxx zijn al een tijdje op. Er zijn nog veel nummers in bijvoorbeeld de 06-6xxxxxxx-reeks, maar die is gereserveerd voor semafonie.

In totaal zijn er nu 54,53 miljoen mobiele nummers uitgegeven. Ondanks dat er voorlopig geen dreiging is dat de nummers opraken, blijft de ACM opletten. "De ACM verwacht dat door nieuwe applicaties en toetreders tot de markt de vraag naar 06-nummers toeneemt. Hierdoor blijft er dreiging van uitputting van de 06-nummervoorraad bestaan."