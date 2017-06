Door Julian Huijbregts, maandag 19 juni 2017 11:35, 13 reacties • Feedback

Een deel van de reviewersguide van het Intel X299-platform is online gezet. Intel zegt in het document dat goede exemplaren van de Core i7-7740X naar 5GHz overklokken bij een spanning van 1,205V. In het slechtste geval zou 1,34V nodig zijn. De beste chips halen 5,3GHz bij 1,441V.

Volgens de Intel-slides, die door VideoCardz online zijn gezet, blijkt dit uit het testen van honderd exemplaren van de Core i7-7740X. De overklok van 5GHz is niet bijzonder hoog, maar het feit dat de chip die snelheid zou halen bij 1,2V is wel een verbetering ten opzichte van de Core i7-7700K, die op diezelfde snelheid een grotere stroomhonger heeft. In de i7-7700K-review van Tweakers was bijvoorbeeld een spanning van 1,384V nodig voor een stabiele overklok op 5GHz.

Uit de grafiek van Intel is op te maken dat 23 procent van de geteste processors in de categorie valt die het beste overklokbaar zijn. Het grootste gedeelte krijgt het oordeel 'goed' en dat zou betekenen dat er 1,215V nodig is voor een overklok naar 5GHz. Bij de overige 24 procent is er voor die snelheid een spanning van 1,341V nodig en bij 5,1GHz loopt dat al op naar 1,411V.

De Intel Core i7-7740X is een quadcore met acht threads en een snelheid van 4,3GHz met een boost naar 4,5GHz. De Kaby Lake-X-processor heeft vrijwel dezelfde specificaties als de Core i7-7700K, maar de nieuwe cpu is een variant voor het eveneens nieuwe X299-platform, met de grotere lga2066-socket.

Intel zou in alle gevallen aanraden om waterkoeling te gebruiken. In de slides zijn ook temperaturen te zien. Bij de resultaten in groen gaat om luchtkoeling; de rode balkjes zijn de temperaturen met een Cooler Master Liquid 240 en de temperaturen aangegeven met blauwe balkjes zijn verkregen door de Corsair H110-waterkoeler te gebruiken.

Verder tonen de slides benchmarks van Intel, waaruit zou blijken dat de Core i7-7740X vrijwel hetzelfde presteert als de i7-7700K. Ook zijn er resultaten te zien van de i7-7900X, het topmodel met tien cores en twintig threads. Die is in de benchmarks van Intel wel sneller dan het voorgaande topmodel, de i7-6950X, maar de nieuwe chip heeft dan ook een veel hogere turbosnelheid van 4,5GHz. Bij de voorganger is dat maximaal 3,5GHz.