Overklokker tilt Core i9-7900X naar 6,01GHz op stikstof

Het is de Griekse overklokker Sofoklis Oikonomou, ook wel bekend als sofos1990, gelukt om een Intel Core i9-7900X naar een kloksnelheid van 6,01GHz te tillen. Dat komt neer op een prestatiewinst van meer dan 80 procent ten opzichte van de basiskloksnelheid van 3,3GHz.

Hij postte zijn resultaten op Hwbot, waar hij momenteel op nummer één staat voor de processor in kwestie en voor 10-coreprocessors in het algemeen. Hij bereikte de 6,01GHz voor alle tien cores en behaalde in totaal 12189,52 punten. Voor zijn poging gebruikte hij naast de cpu een X299 Soc Champion-moederbord van Gigabyte in combinatie met Trident Z-geheugen van G.Skill en 1500W-voeding van Corsair.

Om de nodige koeling op te brengen, maakte hij gebruik van stikstof. De resultaten werden behaald op een spanning van 1,6 volt. Uit de bijgevoegde afbeeldingen is verder op te maken dat hij een temperatuur van -110 graden Celsius wist te bereiken. Het is onduidelijk hoe lang Oikonomou in staat was om de genoemde spanning te behouden.

Uit een interview met Hwbot, dat vorig jaar werd gepubliceerd, bleek dat de overklokker inmiddels werkzaam is voor Gigabyte in Taipei, wat het getoonde stopcontact verklaart. Intel kondigde de 7900X-processor en andere modellen aan tijdens de Computex-beurs in mei. De cpu is sinds 26 juni te koop voor ongeveer duizend euro.