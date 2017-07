Roland McGrath stopt na 30 jaar met zijn werk aan GNU C Library

Ontwikkelaar Roland McGrath heeft bekendgemaakt dat hij stopt met zijn werk aan de GNU C Library, ook wel bekend als glibc. Hij startte zijn werk ongeveer dertig jaar geleden, toen hij zelf nog een tiener was.

In zijn aankondiging schrijft McGrath dat hij twee derde van zijn leven aan het project heeft gewijd en dat dit volgens hem genoeg is. Hij stelt dat hij erachter kwam dat hij in de loop van de tijd steeds verder van het project verwijderd is geraakt. De afgelopen maanden en jaren zouden aangetoond hebben dat hij niet meer nodig is. Hij verklaart zichzelf dan ook tot 'maintainer emeritus'.

De GNU C Library is een implementatie van de standaardbibliotheek voor de programmeertaal C voor het GNU Project. Het project, dat is opgestart door Richard Stallman, stelt zich tot doel om gebruikers vrijheid te bieden om computers te gebruiken op de manier die zij zelf willen. Het staat gebruikers dan ook vrij om GNU-software te kopiëren, aan te passen en te verspreiden.

De ontwikkeling van glibc stond tussen 2001 en 2012 onder toezicht van een steering committee, wat destijds een controversiële beslissing was. Daarna volgde een andere aanpak, waarbij de ontwikkeling meer vanuit de community zelf voorkwam. McGrath refereert aan deze periode door onder meer zijn dank te betuigen voor de personen die 'door alle beproevingen heen deel bleven van het project'.

McGrath is sinds 2011 werkzaam voor Google, waar hij naar eigen zeggen werkt aan de Google Native Client. Daarvoor werkte hij voor Red Hat.