Richard Stallman stopt per direct bij de Free Software Foundation en MIT

Richard Stallman vertrekt bij MIT's Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory en stopt ook als voorzitter en bestuurslid van de Free Software Foundation. Zijn vertrek volgt op controversiële uitspraken over slachtoffers van Jeffrey Epstein.

Stallman maakt zijn vertrek bij MIT's Csail op zijn site bekend en meldt dat dit gebeurt na druk op MIT en hemzelf over een reeks 'misverstanden en verkeerde karakteriseringen'. Verdere uitleg geeft hij niet. Tegelijkertijd maakt de Free Software Foundation Stallmans vertrek als voorzitter en bestuurslid bekend. De stichting, opgericht door Stallman, start per direct de zoektocht naar een opvolger.

Vorige week ontstond ophef over Stallman wegens e-mails over Jeffrey Epstein, de Amerikaanse miljardair die veroordeeld is voor sex met minderjarige meisjes en in zijn cel stierf na nieuwe beschuldigingen hierover.

Stallman verdedigde daarbij de in 2016 overleden ai-pionier bij MIT, Marvin Minsky, die beschuldigd is van verkrachting van een 17-jarig meisje. Stallman zei: "Het is moreel absurd om verkrachting te definiëren op een manier die afhangt van kleine details zoals in welk land het zich bevond en of het slachtoffer 18 jaar of 17 was." In de e-mailconversatie, waar Vice over berichtte, liet Stallman weten dat het meest geloofwaardige scenario was dat ze 'zichzelf toonde alsof ze volledig bereid' was mee te werken. Delen van de conversatie zijn op Medium gezet door Selam Gano, robotica-technicus bij MIT.

MIT zelf ligt al weken onder vuur wegens financiële banden met Epstein. Stallman is een pionier van de vrijesoftwarebeweging. Hij startte onder andere het GNU Project en de Free Software Foundation.

Update, 08.30: Bron bij Medium toegevoegd en quotes uit de e-mails daarop aangevuld.