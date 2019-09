Apple maakt zijn Arcade-dienst vroegtijdig beschikbaar met 54 games

Apple is al gestart met zijn Arcade-abonnementsdienst voor games, enkele dagen voor de officiële start op 19 september. Gebruikers melden dat ze een abonnement kunnen afsluiten en toegang krijgen tot meer dan vijftig games.

De gebruikers die Apple Arcade al kunnen afnemen, inclusief proefperiode van een maand, draaien iOS 13 of de laatste bèta van iOS 13, schrijft MacRumors. De dienst is te gebruiken op een iPhone, de iPad, Apple TV en de Mac volgen later. Er zijn op dit moment 54 games onderdeel van Arcade; dat aantal moet tot meer dan 100 zijn toegenomen in de herfst en maandelijks uitgebreid worden.

Officieel start Apple Arcade op donderdag en hoewel het bedrijf een persbericht over de introductie heeft gepubliceerd, noemt Apple ook daar de datum van 19 september. Apple Arcade kost 5 euro per maand. Voor dat bedrijf kunnen gebruikers ongelimiteerd games downloaden en spelen via iOS, iPadOS, macOS en tvOS. De games hebben geen in-appaankopen en zijn speelbaar zolang het abonnement actief is.