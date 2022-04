Fantasian-rpg van Final Fantasy-bedenker verschijnt op Apple Arcade

De Apple Arcade-game-abonnementsdienst is uitgebreid met meer dan dertig nieuwe games, waarbij Fantasian waarschijnlijk de meest in het oog springende titel is. Dit is een rpg van Hironobu Sakaguchi, de bedenker van de Final Fantasy-games.

Fantasian is volgens de officiële beschrijving een rpg waarbij meer dan 150 handgemaakte 3d-miniatuurmodellen of diorama's zijn gebruikt om de virtuele wereld vorm te geven. Het gaat om diorama's die gemaakt zijn door kunstenaars uit de Japanse Tokusatsu-industrie, een industrietak die zich bezighoudt met de ontwikkeling van special effects. Een aantal van deze kunstenaars heeft bijvoorbeeld bijgedragen aan de films Godzilla, Attack on Titan en Ultraman.

Het verhaal draait om een multidimensionaal rijk waarin machines het voor het zeggen hebben. Spelers kruipen in de huid van Leo, die na een enorme explosie wakker wordt in een vreemd land en nog slechts een enkele herinnering heeft. In zijn zoektocht naar het terugkrijgen van zijn herinneringen wordt ook meer duidelijk over de 'mechanische infectie' die de overhand op de mensheid krijgt. Dit verhaal is geschreven door Sakaguchi en de soundtrack is gemaakt door Final Fantasy-componist Nobuo Uematsu.

Het verhaal wordt verteld door de verschillende herinneringen te introduceren als kleine in-game verhalen die elk hun eigen stijl, muziek en geluidseffecten hebben. De gameplay voldoet aan de elementen van het klassieke Japanse rpg-genre, al is er een een zogeheten Dimengeon Battle-mechanisme aan toegevoegd. Daarmee kunnen spelers eerder tegengekomen vijanden naar een aparte dungeon sturen om bijvoorbeeld hun gevechtsvaardigheden te verbeteren.

Apple heeft naast de Apple Arcade Originals, games die enkel op deze dienst zijn uitgebracht, nu ook twee nieuwe categorieën toegevoegd: Timeless Classics en App Store Greats. Bij deze eerste categorie kan gedacht worden aan titels als Good Sudoku by Zach Gage en Chess - Play & Learn, terwijl games als Threes, Mini Metro en Fruit Ninja Classic onder de tweede categorie vallen. Verder zijn ook nieuwe Originals-games als NBA 2K21 Arcade Edition, Star Trek: Legends en The Oregon Trail toegevoegd. Met alle nieuwe toevoegingen komt het totale aantal games in de catalogus op meer dan 180. De games uit de twee nieuwe categorieën zijn in tegenstelling tot de Originals alleen speelbaar op de iPad en iPhone.

Apple Arcade bestaat sinds september 2019. Het is een abonnementsdienst voor games die enkel zijn te spelen op iOS, iPadOS, tvOS en macOS. De games zijn dus speelbaar op smartphones, tablets, pc's en laptops, en tv's. Gebruikers betalen vijf euro per maand voor toegang tot de games, die geen advertenties of in-app aankopen bevatten.