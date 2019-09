Apple Arcade komt op 19 september uit en kost 5 euro per maand

Apple maakt zijn abonnementsdienst voor games beschikbaar vanaf 19 september. De dienst kost 5 euro per maand en bestaat uit een familieabonnement. Apple Arcade is bij de introductie in 150 landen beschikbaar, waaronder Nederland en België.

Eerst komt Apple Arcade uit voor iOS en vanaf 30 september is de dienst ook beschikbaar voor iPadOS en tvOS 13. In oktober komt het abonnement naar macOS Catalina. Apple rekent 5 euro per maand en het gaat om een familieabonnement. Andere abonnementsvormen zijn niet beschikbaar. Wel is er een gratis probeerperiode van één maand.

Apple kondigde Arcade eerder dit jaar al aan. Het is een abonnementsdienst voor games die gedownload moeten worden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Google Stadia is het geen streamingdienst. De games die op Arcade verschijnen hebben geen in-appaankopen en zijn speelbaar zolang het abonnement actief is. Games die voor Apple Arcade verschijnen werken op iOS, iPadOS, macOS en tvOS. De games zijn dus speelbaar op smartphones, tablets, pc's en laptops en op tv's.

Voor het bedrag van 5 euro per maand krijgen abonnees toegang tot meer dan honderd iOS-games, waaronder veel titels die exclusief voor de dienst zijn gemaakt. Bij de presentatie dinsdagavond liet Apple een aantal games zien, waaronder Frogger in Toy Town van Konami, de onderwaterplatformgame Shinsekai: Into the Depths en muziekgame Sayonara Wild Hearts.

Apple Arcade zal zichtbaar worden als een tab in de App Store. Daar zullen iedere maand nieuwe games verschijnen en verder worden er op het tabblad aanbevelingen en tips getoond, samen met redactionele inhoud over de games die beschikbaar zijn.