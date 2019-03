Apple komt met abonnementsdienst Arcade voor mobiele games

Tijdens een evenement van Apple in Cupertino heeft het bedrijf een nieuwe dienst genaamd Apple Arcade aangekondigd. De dienst vormt een nieuwe sectie in de App Store en draait om mobiele games die op meerdere apparaten gespeeld kunnen worden.

Apple Arcade zal in het begin bestaan uit ruim honderd verschillende mobiele games, die op geen enkel ander platform beschikbaar zijn. Vanaf het najaar is onder meer Sonic Team Racing van Sega beschikbaar, net als de game Lego Brawls. Dit aantal van ruim honderd games wordt volgens Apple gaandeweg uitgebreid.

Met deze abonnementsdienst kunnen de beschikbare games op de iPhone, iPad, Mac en Apple TV gespeeld worden. Gebruikers kunnen op een ander apparaat doorspelen vanaf het punt waar ze eerder gebleven waren. Het gebruik van controllers is bij veel games mogelijk.

Bij de dienst hoeft niet per game betaald te worden en zijn alle games uit de catalogus van Apple Arcade meteen te downloaden. Het gaat dus niet om een streamingdienst. Alle content uit de games is beschikbaar, toekomstige updates zijn gratis en het doen van additionele in-game aankopen is niet mogelijk. Advertenties maken geen onderdeel uit van Apple Arcade en spelen zonder een internetverbinding is mogelijk.

Het bedrijf uit Cupertino heeft tijdens de presentatie laten weten dat Apple Arcade deze zomer beschikbaar komt in meer dan 150 landen en regio's ter wereld. Een nadere toelichting daarop werd niet gegeven en ook is er nog geen prijsinformatie beschikbaar.