Bèta iOS 12.3 bevat Apple TV-app met Channels-functie

De bèta van iOS 12.3 bevat de Apple TV-app met de nieuwe Channels-functie die de fabrikant in mei wil uitbrengen. Via de app is het mogelijk om proefperiodes te starten van diverse streamingdiensten, maar de bekendste, HBO, zit daar nog niet bij.

Apple bracht de bèta woensdagavond Nederlandse tijd uit voor ontwikkelaars en in die versie zit dus de TV-app met de vernieuwde interface, claimt 9to5Mac. Amerikaanse gebruikers kunnen abonnementen afsluiten op Showtime, Starz, The Smithsonian Channel enTastemade, maar dat zijn niet alle diensten die in de app zouden moeten komen. Onder meer HBO en CBS ontbreken. Na de proefperiode van een maand moeten gebruikers betalen voor toegang tot die Channels. De TV-app zit niet alleen in iOS 12.3 voor iPads en iPhones, maar ook in tvOS 12.3 voor de Apple TV van de vierde generatie.

Daarmee is de tweede van de door Apple maandag aangekondigde diensten te proberen. Apple News+ is al af te sluiten voor Amerikaanse gebruikers. Creditcard Apple Card volgt in de zomer en Arcade en Apple TV+ komen in het najaar uit, zei de fabrikant tijdens de presentatie maandag.

Na de bèta voor ontwikkelaars volgt veelal een publieke bèta voor de release. Die volgt vermoedelijk snel, waardoor veel meer mensen de dienst kunnen proberen. Apple bracht iOS 12.2 afgelopen maandag uit.