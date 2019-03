Bsn op Nederlands paspoort wordt over twee jaar qr-code op achterkant

Het burgerservicenummer verdwijnt over twee jaar van de voorkant van het Nederlandse paspoort en wordt een qr-code op de achterkant van de houderspagina. Dat heeft staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer laten weten.

Door het bsn te verplaatsen naar de achterkant van de houderspagina van het paspoort of de id-kaart, kunnen machines dat niet automatisch meer uitlezen, schrijft Knops. Het plan ligt nu ter beoordeling bij de Autoriteit Persoonsgegevens en als die het goedkeurt, is het mogelijk om binnen twee jaar een nieuw paspoort uit te brengen.

Het bsn staat nu altijd op de voorkant van een paspoort of id-kaart, waardoor die bijvoorbeeld altijd wordt gekopieerd als een bedrijf of instantie een kopie maakt van het identiteitsbewijs. Vaak is het opslaan van het bsn niet nodig, waardoor het onwenselijk is dat dit gebeurt. Voor instanties die toch een bsn nodig hebben, komt er een qr-code op de achterkant waarin het bsn verwerkt zit.

Knops zei in september vorig jaar al dat hij van plan was om het bsn van de voorkant van de houderspagina te halen, maar hield toen een slag om de arm, omdat instanties die het bsn willen uitlezen dat moeten kunnen blijven doen.