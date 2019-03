Apple activeert ecg-functie Watch in Benelux en andere Europese landen

Apple heeft de ecg-functie van de Apple Watch 4 aangezet in de Benelux en andere Europese landen. Daarvoor moeten gebruikers updaten naar watchOS 5.2 en iOS 12.2. Ook de notificatie van een onregelmatig hartritme komt beschikbaar. Die werkt op alle versies van de Watch.

De onregelmatige hartslagfunctie meet, als de gebruiker dat wil, 65 minuten lang of er afwijkingen zijn in het hartritme, waarna de Watch de gebruiker waarschuwt dat hij of zij wellicht een dokter moet opzoeken, meldt Apple. Ongeveer 0,5 procent van de gebruikers in een door Apple gesponsord onderzoek kreeg die melding. Die melding zou in 84 procent van de gevallen kloppen, bleek uit recent onderzoek. Daarvan had een derde ook een hartafwijking.

De melding werkt op alle modellen van de Apple Watch die watchOS 5.2 kunnen draaien, vanaf de tweede versie totaan de nieuwste. De ecg-functie is alleen mogelijk op de nieuwste versie van de Watch, omdat die een hardware-aanpassing vereist aan de digtale kroon op het horloge. Een electrocardiogram meet de stroompjes die leiden tot een hartslag, maar vanwege de hardware van de Apple Watch gaat het om een veel beperktere versie dan in de medische wereld gebruikelijk is.

De release in de Benelux en andere Europese landen is nu mogelijk door goedkeuring met CE-keurmerk voor de Europese Economische Ruimte, waar Nederland en België onder vallen. De functies waren sinds vorig najaar beschikbaar in de Verenigde Staten.