Studie: Apple Watch-notificaties voor hartproblemen zijn 84 procent accuraat

De Amerikaanse Stanford-universiteit heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Apple Watch te gebruiken om onregelmatigheden in het hartritme te ontdekken. Uit de studie blijkt dat bij 84 procent van de notificaties het ging om een terechte waarschuwing.

De onderzoekers hebben de uitkomst van hun studie geplaatst op hun website. Dragers van de Apple Watch zijn een jaar lang gevolgd en de onderzoekers hebben gekeken naar de notificaties die het slimme horloge gaf als de software dacht dat de drager een onregelmatigheid in het hartritme had. Door vergelijking met een conventioneel hartfilmpje, of electrocardiogram, blijkt dat bij 84 procent van de notificaties door de Apple Watch, er ook daadwerkelijk een onregelmatigheid was in het hartritme, waardoor de notificatie dus terecht was.

Overigens bleek iets meer dan een derde van de mensen die een notificatie kregen ook daadwerkelijk vastgesteld atriumfibrilleren te hebben. Dat werd bepaald door de mensen een week lang te volgen met conventionele ecg. De onderzoekers wijzen er wel op dat atriumfibrilleren onregelmatig kan optreden; daardoor ligt het daadwerkelijke percentage mogelijk hoger, aangezien niet alle gevallen in de desbetreffende week opgepikt kunnen worden.

Daarnaast melden de onderzoekers dat in totaal 0,5 procent van de dragers een of meerdere notificaties heeft ontvangen over mogelijke problemen met het hartritme. Van de mensen die een melding kreeg meldden zich er iets meer dan de helft bij een dokter voor nader onderzoek.

In november gaf Stanford University al uitleg over de Apple Watch-studie. Daarbij liet het weten dat het meer dan 400.000 mensen bereid had gevonden om mee te doen in de studie, die volledig virtueel wordt uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was om te bepalen of de Apple Watch een bijdrage kan leveren aan het detecteren van problemen in het hartritme, waaronder dus atriumfibrilleren. Een dergelijke aandoening blijft vaak onder de radar, omdat mensen de symptomen niet opmerken en de onregelmatigheden in het hartritme niet altijd optreden.