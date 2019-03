'Snapchat gaat vanaf april games aanbieden'

Snapchat zou van plan zijn om vanaf 4 april games te integreren in zijn applicatie. Externe ontwikkelaars zouden dan spelletjes aan kunnen gaan bieden. Het is niet de eerste keer dat er geruchten naar buiten komen over een gameplatform binnen Snapchat.

De geruchten zijn afkomstig van de website Cheddar, die stelt te beschikken over een niet nader genoemde bron die bekend is met de plannen voor het gameplatform, dat overigens de codenaam Project Cognac zou dragen. Op 4 april houdt Snapchat een evenement in Los Angeles voor ontwikkelaars, waarbij het gameproject wereldkundig gemaakt zou moeten worden.

Vanaf dan zouden er een aantal games beschikbaar moeten komen die gemaakt zijn door externe ontwikkelaars. Die games zouden speciaal voor Snapchat zijn ontwikkeld, maar verder ontbreekt informatie over hoe deze er precies uit komen te zien. Ook is niet bekend of het om gratis of betaalde games, of een mix van beide, gaat.

Een woordvoerder van Snapchat wilde niet reageren op de berichtgeving, maar er gaan al langer geruchten over games. Vorig jaar kwamen er al geruchten naar buiten en daarnaast deed moederbedrijf Snap een aantal overnames die wezen op het aanbieden van games.