'Snapchat-medewerkers misbruikten interne tool om gebruikers te bespioneren'

Meerdere afdelingen van de socialemediadienst Snapchat zouden over een tool beschikken waarmee zij gebruikersgegevens kunnen inkijken. Volgens de techsite Motherboard hebben diverse medewerkers misbruik van die tool gemaakt om Snapchat-gebruikers te bespioneren.

Motherboard baseert zich op verklaringen van vier voormalige Snapchat-medewerkers, één persoon die er nog steeds werkt en op een aantal interne e-mails die de techsite in handen heeft gekregen. Daaruit zou blijken dat Snap-medewerkers ‘enkele jaren geleden’ over interne tools beschikten waarmee zij toegang hadden tot allerlei gebruikersgegevens, zoals locatie-informatie, telefoonnummers, e-mailadressen en bewaarde Snaps. Snaps zijn foto’s of video’s die, wanneer de gebruiker ze niet opslaat, na ontvangst automatisch weer verdwijnen.

Een van de tools waar de bronnen van Motherboard over spreken, heet SnapLion. De applicatie werd onder meer gebruikt om spam en pesterijen op het Snapchat-platform te bestrijden, maar was ook eenvoudig toegankelijk voor afdelingen en medewerkers die niets met die taak te maken hadden. Het is niet duidelijk of de tools vandaag nog in gebruik zijn en of er nog steeds misbruik van wordt gemaakt.

Tools als SnapLion worden wel vaker gebruikt door technologiebedrijven. Soms is toegang tot gebruikersgegevens immers noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer politie en justitie deze informatie opvraagt. In de praktijk worden zulke tools echter regelmatig misbruikt. Zo heeft Facebook vorig jaar een medewerker ontslagen omdat hij persoonlijke data misbruikte om een vrouw te stalken, en gingen medewerkers van Uber de fout in door via de God View-functie van een tool de activiteiten van politici, beroemdheden en ex-partners te volgen.