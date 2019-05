'Snapchat in gesprekken met platenlabels om muziek aan berichten toe te voegen'

Snapchat werkt aan een functie waarmee gebruikers muziek onder hun berichten kunnen zetten. Volgens de Wall Street Journal is het bedrijf in gesprek met verschillende grote platenmaatschappijen om dat mogelijk te maken.

Momenteel is het voor gebruikers niet zomaar mogelijk om muziek onder foto's en video's te zetten. Daarvoor moeten zij allerlei creatieve maar onhandige omwegen verzinnen. Snap, het bedrijf achter Snapchat, zou volgens de Wall Street Journal in gesprek zijn met Universal Music, Sony Music Entertainment en Warner Music om gebruikers de mogelijkheid te geven zelf te kiezen welke liedjes zij onder hun media willen plaatsen.

De besprekingen zouden volgens de krant nog in een vroege fase zitten en het zou nog lang niet zeker zijn of de functie er ook echt komt. Bronnen zeggen tegen de Wall Street Journal dat Snap zich opgejaagd voelt door concurrenten die wel muzieklicenties hebben voor hun apps. Facebook heeft zo'n functie bijvoorbeeld in de Stories zitten die gebruikers in de app of op Instagram of WhatsApp kunnen zetten. Ook heeft Snapchat inmiddels te maken met andere concurrenten zoals muziekapp TikTok.