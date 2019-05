Espressif kondigt ESP32-S2-chip aan

Espressif heeft de ESP32-S2 Secure Wi-Fi MCU aangekondigd. Het is een variant van de populaire ESP32-microcontroller met ingebouwde wifi. Onder andere heeft de microcontroller ondersteuning voor USB OTG. Bluetooth-ondersteuning is er niet.

Espressif heeft de ESP32-S2 opgetrokken rond de Xtensa LX7, een 32bit-singlecore die zijn werk op 240MHz doet. Deze biedt een rekenkracht van 2 tot 64flops per cyclus, afhankelijk van de implementatie. De reguliere ESP32 is op de langzamere LX6 gebaseerd maar had wel twee cores.

De belangrijkste toevoeging ten opzicht van de ESP32 is echter dat de S2 directe ondersteuning heeft voor USB OTG. Verder heeft de chip 320kB sram, 128kB rom en 16kB rtc-geheugen. Uiteraard is er ondersteuning voor wifi-n maar bluetooth-ondersteuning is er niet. Wat i/o betreft zijn er onder andere 42 gpio's. De chip is vervat in een qfn-package van 7x7mm waardoor deze onder andere in wearables te integreren is.

De ESP32 is een populaire chip voor elektronicahobbyprojecten dankzij de combinatie van zuinigheid, beperkte omvang, lage prijs van een paar euro en ondersteuning voor wifi.