Espressif introduceert S3-variant van ESP32-chip met Bluetooth 5.0 en 512kB sram

Espressif heeft de ESP32-S3 aangekondigd, een variant van de ESP32-soc waarmee het Chinese bedrijf zich met name op toepassingen voor internet-of-things en kunstmatige intelligentie richt. De nieuwe versie heeft Bluetooth LE 5.0 aan boord.

In vergelijking met andere varianten van de ESP32-soc, heeft de S3-variant onder andere meer sram, ondersteuning voor bluetooth 5.0 en meer programmeerbare GPIO's. De basis van de ESP32-S3 is de Tensilica XTensa LX7-dualcore, die zijn werk op 240MHz doet. Varianten met een singlecore komen er niet. Volgens Espressif maken vectorinstructies dat de chip berekeningen voor neurale netwerken versneld kan afhandelen.

De chip heeft 384kB rom en 512kB sram. Naast de ondersteuning voor Bluetooth LE 5.0 is er ondersteuning voor wifi op basis van het 802.11n-protocol, oftewel Wi-Fi 4 op 2,4GHz. Er zijn 44 programmeerbare GPIO's waaronder een Octal SPI-interface, oftewel acht i/o's, om flashgeheugen aan te sturen. Espressif bouwt de module in een QFN-package van 7x7mm. Espressif biedt al meerdere varianten van zijn ESP32-soc aan. Vorig jaar verscheen een S2-variant. Die kwam ook in versies met een singlecore LX7 en had geen bluetooth-ondersteuning.