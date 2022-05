OnePlus gaat 6- en 6T-smartphones van Android 11 voorzien

De OnePlus 6 en 6T krijgen op een later moment een upgrade naar Android 11, zo heeft de fabrikant bekendgemaakt. Wanneer dat precies is, is nog niet duidelijk. Er komt geen upgrade voor de 5T en oudere modellen.

De OnePlus 6 en 6T kwamen uit met Android 8.1 en 9 en hebben sindsdien een upgrade gekregen naar Android 10; het zijn nu de oudste modellen van de fabrikant die Android 11 krijgen, zo blijkt uit een forumpost van OnePlus. Daarmee krijgen de 5 en 5T uit 2017 niet langer upgrades. Die telefoons kregen dit jaar nog wel een upgrade naar Android 10.

De OnePlus 8 heeft al een upgrade gekregen, maar bij de OnePlus 7-generatie liep de fabrikant tegen een probleem met decryptie aan; dat lijkt nu opgelost. Ook komt er snel een bèta voor de OnePlus Nord, die vorig jaar in de zomer verscheen. De Nord N10 en N100 krijgen de upgrade later. Voor die telefoons is het de enige upgrade; de N10 en N100 krijgen daarna geen nieuwe Android-versies meer.

Daarmee lijkt OnePlus de ondersteuning op maximaal twee of drie nieuwe Android-versies te houden. De 5T kreeg twee nieuwe Android-versies, de 5 kreeg er drie. Versie-upgrades is maar een van de manieren om Android-telefoons up to date te houden. De fabrikant kan ook op oudere versies beveiligingsupdates blijven uitbrengen. Daarnaast verspreidt Google af en toe Google Play Systeem-updates, krijgt framework Google Play Services vaak een update en updaten fabrikanten los van systeemupdates ook vaak apps.

