Hoelang Android-telefoons updates krijgen

Stel dat Apple ergens in de camera-app van iOS een typfoutje over het hoofd ziet. Om dat te fiksen, moet de fabrikant een upgrade van het hele besturingssysteem uitvoeren. Je gaat dan bijvoorbeeld van iOS 14.0 naar iOS 14.0.1. Elke letter, elk kleurtje dat Apple wil aanpassen en elke functie die een Apple-app krijgt, vereist een systeemupgrade.

Apple pocht graag en vaak over hoeveel van zijn gebruikers op de nieuwste versie zitten ten opzichte van Android, maar dat gegeven begint uit de pas te lopen met hoe het in de praktijk gaat. Een voorbeeld daarvan bleek dit voorjaar, toen Apple en Google de gezamenlijke Exposure Notification-api wilden inbouwen in hun besturingssystemen. Bij Apple vereiste dat, uiteraard, een systeemupgrade: naar versie 13.5; gebruikers moesten die eerst installeren. Google pushte een update van zijn Play Services-framework via de Play Store en gebruikers merkten het niet eens. Alle telefoons met Google-diensten die Android 6.0 uit 2015 of nieuwer draaien, hebben die api binnen korte tijd gekregen.

Er is in de afgelopen jaren veel veranderd op het gebied van updates en upgrades op Android. De versie waarop telefoons zitten zegt niet alles meer over de functies die ze hebben, maar ook zijn fabrikanten betere softwareondersteuning gaan geven. Die ondersteuning duurt bovendien langer. Maar, spoiler alert, de duur van de iOS-ondersteuning zien we op Android nog niet op grote schaal terug. Waar sommige iPhones ondersteuning hebben tot een jaar of vijf, kom je op Android soms tot twee, meestal tot drie en in een enkel geval tot vier jaar.

Nu het al enkele jaren geleden de goede kant op is gegaan, is het tijd om te kijken hoe de diverse fabrikanten het doen. Welke fabrikanten geven welke modellen hoelang updates en upgrades?