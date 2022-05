OPPO verlengt updatebeleid van Find X3-smartphones met een jaar

OPPO gaat zijn Find X3-series smartphones drie jaar van beveiligingsupdates voorzien in plaats van de eerder beloofde twee jaar. De fabrikant onderzoekt of het mogelijk is om dat uit te breiden naar vier jaar.

Tot nu toe vielen de Find X3-toestellen van OPPO onder het algemene updatebeleid van de fabrikant. Dat schrijft voor dat smartphones met ColorOS na hun release ten minste twee nieuwe Android-versies krijgen en ten minste twee jaar van beveiligingspatchtes worden voorzien.

De nieuwe toezegging gaat alleen over beveiligingsupdates en niet over versie-upgrades. De Find X3-toestellen kwamen in maart dit jaar uit en worden geleverd met ColorOS 11, dat gebaseerd is op Android 11. De toestellen krijgen dus minimaal nog Android 13 en tot maart 2024 beveiligingsupdates.

Steeds meer fabrikanten geven Android-smartphones langer updates, al blijft dat vaak beperkt tot de duurste modellen. Samsung garandeert dit jaar voor het eerst drie Android-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates voor de nieuwe modellen in de Galaxy A-serie. OPPO kondigde in april modellen aan in zijn eigen A-serie, die krijgen twee upgrades en twee jaar updates.