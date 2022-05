OPPO brengt vier nieuwe telefoons uit in A-serie waaronder 5G-model van 269 euro

OPPO vernieuwt zijn A-serie van smartphones. Er komen vier modellen uit, waarvan er drie 5G ondersteunen. Het goedkoopste 5G-toestel kost 269 euro en het duurste model 369 euro. Twee van de vier smartphones hebben een oledscherm.

Het topmodel van de A-lijn is dit jaar de OPPO A94 5G, met een Mediatek Dimensity 800U-soc en 8GB ram. De telefoon heeft een 6,43"-oledscherm met een resolutie van 2400x1080 pixels en een refreshrate van 60Hz. Aan de achterkant zitten vier cameralenzen: naast de primaire camera is dat een ultragroothoekcamera, macrocamera en een dieptesensor. De 4310mAh-accu ondersteunt snelladen met 30W en de behuizing is 7,8mm dik.

OPPO A74 5G en A54 5G

De goedkopere OPPO A74 5G en A54 5G hebben geen oledscherm, maar een 6,5"-lcd. Wel is de refreshrate met 90Hz hoger dan die van het duurdere model. De resolutie is met 2400x1080 pixels gelijk. Ook deze twee modellen hebben vier camera's aan de achterkant, met een vergelijkbare opstelling als de A94 5G. OPPO gebruikt de Snapdragon 480 5G-soc in deze modellen en voorziet ze van een 5000mAh-accu. Dit tweetal heeft een behuizing van 8,4mm en een vingerafdrukscanner aan de zijkant van de behuizing.

OPPO A74 4G

In naam lijkt de OPPO A74 4G een variant van de A74 5G, maar naast de verschillen in connectiviteit zijn er andere grote verschillen. Zo heeft het 4G-model het oledscherm dat ook in de duurdere A94 5G zit en is de behuizing wat afmetingen en gewicht betreft ook vergelijkbaar aan dat model. Het 4G-toestel heeft een Snapdragon 662-soc. Het 4G-model heeft echter geen NFC en de ultragroothoekcamera ontbreekt ook.

Vlnr: A94 5G, A74 5G, A74 4G, A54 5G

Twee nieuwe Android-versies en twee jaar beveiligingsupdates

OPPO voorziet de toestellen van ColorOS 11.1, dat is gebaseerd op Android 11. De fabrikant heeft een updatebeleid dat ook voor de toestellen in de A-serie geldt. Dat schrijft voor dat telefoons twee nieuwe Android-versies krijgen en garandeert beveiligingsupdates voor een periode van minimaal twee jaar na de release. De A-serie van OPPO concurreert wat prijzen en specificaties betreft met de A-serie van Samsung. Die fabrikant garandeert voor zijn nieuwste toestellen drie Android-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates.

De nieuwe OPPO-toestellen in de A-serie zijn per direct beschikbaar. De A94 5G is het duurste model met een adviesprijs van 369 euro. De A74 5G en A74 4G kosten respectievelijk 319 en 249 euro. De A54 5G kost 249 euro.