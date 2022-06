Gerucht: OPPO Watch 2-wearable krijgt een Snapdragon Wear 4100-soc

Chinese smartphonefabrikant OPPO werkt volgens geruchten aan een opvolger van zijn OPPO Watch-wearable. De nieuwe variant zou beschikbaar komen als 46mm- en 42mm-smartwatch en een snellere Wear 4100-chip van Qualcomm krijgen.

Informatie over de mogelijke smartwatch werd gevonden in een build-bestand, vertelt een tipgever aan XDA Developers. Er zouden mogelijk zeven verschillende varianten beschikbaar komen; welteverstaan 46mm- en 42mm-varianten met respectievelijk drie en vier verschillende kleuropties. De tipgever verwacht dat de wearable een Snapdragon Wear 4100-soc krijgt, doordat het build-bestand een 'msm8937_32go'-soc noemt. Dat komt overeen met die uit de TicWatch Pro 3, dat momenteel de enige smartwatch met een Wear 4100-chip is.

De tipgever meldt verder dat het OS van de wearable gebaseerd is op Android 8.1, en dat de OPPO Watch 2 bij release in China geen WearOS zal draaien. Bij een eventuele internationale release zou dat naar verwachting wel het geval zijn. Verder zou de vermeende smartwatch 16GB aan opslagruimte meekrijgen, ten opzichte van 8GB in de huidige OPPO Watch.

De OPPO Watch 2 zou een rechthoekig ontwerp krijgen, net als zijn voorganger. Dat blijkt uit foto's van een andere tipgever, waarin het horloge wordt geteaset. OPPO toonde zelf al teasers van een nieuwe smartwatch tijdens de aankondiging van zijn Reno 6-serie smartphones. Het is echter nog niet bekend of het geteasete horloge de OPPO Watch 2 is. Het is ook nog onduidelijk of de smartwatch exclusief beschikbaar komt in China, of dat het horloge ook in Europa verschijnt na zijn eventuele release.

Afbeeldingen via XDA Developers