OPPO Find X3 Pro

OPPO is nog altijd wat minder bekend dan Apple of Samsung, maar zeker het laatste jaar is het smartphonemerk sterk gegroeid. Volgens onderzoeksbureau Counterpoint is OPPO in thuisland China inmiddels het geplaagde Huawei voorbijgestreefd als grootste smartphonefabrikant, met een marktaandeel van bijna een vijfde. Ook in ons werelddeel doet OPPO goede zaken. In West-Europa staat OPPO nu in de top vijf van grootste smartphonemerken, nog vóór OnePlus, die andere grote naam uit de stal van BBK, het concern waarvan ook OPPO deel uitmaakt.

We kennen OPPO sinds enkele jaren van zijn fraai vormgegeven toestellen, die bovendien een aantal unieke extra’s bieden. Zo kwam het merk in 2018 op de Nederlandse markt met een van de eerste smartphones met de camera's in een gemotoriseerd uitschuifgedeelte: de Find X. De Find X2 Pro had dan weer een conventioneler design, zonder zoemende motortjes, maar wel met een speciale periscooplens voor een telecamera waardoor je veel verder kon inzoomen. OPPO was er daarmee vrij vroeg bij, want verder vond je dat vorig jaar alleen bij Samsung en Huawei.

De onlangs geïntroduceerde Find X3 Pro is logischerwijs de opvolger van beide toestellen en OPPO's absolute topmodel voor dit voorjaar. Met zijn adviesprijs van 1149 euro staat hij lijnrecht tegenover de allerduurste smartphones van andere merken. Opvallend genoeg heeft de periscooplens van de voorganger weer plaatsgemaakt voor een conventionele telecamera, waar Samsung dit jaar juist een nog krachtigere periscoopcamera heeft ingebouwd. Wel heeft de Find X3 Pro weer een nieuwe truc: een speciale microscoopcamera met maar liefst 60x vergroting, om de allerkleinste details in de omgeving te kunnen vastleggen. Dat zagen we nooit eerder op een smartphone en gaat echt nog een stuk verder dan de ‘macrocamera’ die je tegenwoordig vooral op goedkopere smartphones aantreft.

Uiteraard is de Find X3 Pro verder volgestouwd met alle hardware die je in een high-end toestel verwacht, van de rapste Snapdragon 888-soc tot een zeer ruime hoeveelheid geheugen, een wqhd-scherm met 120Hz-refreshrate en eigenschappen als draadloos en supersnel laden, een luxe afgewerkte behuizing en grote, speciaal ontworpen camerasensoren. OPPO zelf legt in zijn marketing vooral de nadruk op kleur: 1 miljard kleuren om precies te zijn. Scherm en camera's zijn gemaakt om zoveel kleuren te registreren en weer te geven voor de beste kleurreproductie op een smartphone tot nu toe. In hoeverre dat uitkomt en of de Find X3 Pro in andere opzichten ook de ultieme high-end smartphone is, zoeken we uit in deze review.