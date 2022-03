Analist: OPPO is voor het eerst marktleider smartphones in China

OPPO heeft volgens Counterpoint Research Huawei ingehaald als marktleider op de Chinese markt voor smartphones. Het is voor het eerst dat OPPO marktleider is. Volgens het onderzoeksbureau had het merk in januari een marktaandeel van 21 procent.

Huawei staat met 20 procent nu op een gedeelde tweede plek. Ook VIVO heeft een marktaandeel van 20 procent in China. Apple en Xiaomi hebben ieder een marktaandeel van 16 procent, blijkt uit het recentste onderzoek van Counterpoint. Het marktaandeel van OPPO is met 26 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Volgens Counterpoint heeft OPPO het verkoopsucces mede te danken aan de Reno5-serie, die betere specificaties heeft dan de Reno4, maar ook goedkoper is. Met dat toestel bedient OPPO het middensegment, waar Huawei volgens Counterpoint steken laat vallen.

OPPO wil ook in Europa groeien. Het bedrijf kondigde vorige week aan de ambitie te hebben om een 'leidend merk' te worden in Europa. Vorig jaar breidde de Chinese fabrikant flink uit naar vier nieuwe Europese markten en daarmee is OPPO nu actief in twaalf West-Europese landen, waaronder Nederland en België. Volgens eigen cijfers van OPPO verdubbelden de Europese bestellingen vorig jaar ten opzichte van een jaar eerder.

Het wereldwijde marktaandeel van OPPO was eind vorig jaar volgens analistenbureau Gartner 8,9 procent. Daarmee stond het bedrijf op een gedeelde vierde plaats met Huawei. Apple, Samsung en Xiaomi vormen de wereldwijde top drie.

Tweakers publiceerde onlangs een preview van de OPPO X 2021 met oprolscherm.