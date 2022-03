Zwitsers stemmen tegen systeem voor online inloggen met digitale identiteit

In Zwitserland is de introductie van een nationaal systeem om via elektronische identificatie online in te loggen, afgewezen. Via een referendum kon de bevolking van het land hier voor of tegen stemmen. Een meerderheid was tegen.

Op een Zwitserse overheidssite is te zien dat bijna 1,78 miljoen Zwitsers tegen hebben gestemd en 984.611 mensen een positief oordeel hebben geveld. Dit betekent dat een meerderheid van 64 procent tegen de Federal Act on Electronic Identification Services heeft gestemd, ook wel bekend als e-ID Act. Deze wet reguleert hoe mensen zich elektronisch kunnen identificeren op internet, zodat ze bijvoorbeeld goederen of diensten snel kunnen afnemen. Hiermee moet het ook mogelijk worden om een bankrekening te openen of officiële documenten op te vragen.

Het gaat om een vrijwillig middel. Elke Zwitser die een e-ID wil, moet er een opvragen bij een door de federale overheid goedgekeurde provider. Die stuurt het verzoek door naar de centrale overheid, waar de identiteit van de aanvrager wordt gecontroleerd, waarna de provider goedkeuring krijgt om de e-ID te verstrekken. Deze providers kunnen bedrijven zijn, maar ook de verschillende individuele kantons of deelstaten van Zwitserland.

Volgens Urs Bieri, een politieke wetenschapper van het GFS Bern-onderzoeksinstutuut, heeft vooral het wantrouwen ten aanzien van de private bedrijven een dominante rol gespeeld en was dat cruciaal voor de afwijzing. Dat schrijft SWI, het internationale onderdeel van de Swiss Broadcasting Corporation. Deze private bedrijven zouden met name de providers voor e-ID zijn. De Zwitserse minister van Justitie, Karin Keller-Sutter, bevestigde dat er 'een zeker ongemak' aanwezig was onder stemmers. Ook zou er door een deel tegen zijn gestemd uit protest tegen de regering en haar covid-19-beleid. Volgens het referendumcomité hebben de stemmers niet zozeer tegen het concept van een digitale identiteit gestemd, maar vooral tegen het voorgestelde plan.