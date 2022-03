Europese Commissie keurt overname Bethesda door Microsoft goed - update

De Europese Commissie heeft Microsoft toestemming gegeven om ZeniMax Media, het moederbedrijf van Bethesda, over te nemen. De EU ziet geen reden voor het instellen van een onderzoek. Microsoft betaalt 7,5 miljard dollar voor ZeniMax.

De Europese Commissie heeft nog geen uitgebreide toelichting gegeven, maar op de website van de regelgever staat dat er vrijdag een beslissing is genomen over de deal tussen Microsoft en ZeniMax. Bij de uitkomst refereert de commissie naar Art. 6(1)(b). Daaruit blijkt dat de commissie van oordeel is dat er 'geen ernstige twijfel bestaat over de verenigbaarheid van de overname met de gemeenschappelijke markt' en daarmee verzet de Commissie zich niet tegen de overname.

Eind vorige week publiceerde de Amerikaanse beurswaakhond SEC al documenten over transacties tussen Microsoft en Zenimax, waarin het overnamebedrag van 7,5 miljard dollar staat. De beurswaakhond heeft die transacties goedgekeurd, maar dat stond los van de toestemming die nodig was van de Europese Commissie.

Het is niet bekend of de Europese Commissie aanvullende voorwaarden stelt om de overname door te laten gaan. Het besluit waar de commissie naar verwijst, kan betekenen dat de overname doorgaat zonder voorwaarden, maar in theorie is het mogelijk dat de Europese toezichthouder bepaalde voorwaarden stelt. Microsoft en ZeniMax hebben nog niet gereageerd op de beslissing van de Europese Commissie.

In september vorig jaar kondigde Microsoft aan een deal gesloten te hebben met ZeniMax. De Xbox-fabrikant neemt het gamebedrijf over voor 7,5 miljard dollar en krijgt daarmee alle Bethesda-studio's en bijbehorende gamefranchises in handen. Het gaat om titels als The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Quake, Rage, Prey, Dishonored, Starfield en meer.

Bij de aankondiging van de overname zei Microsoft dat de verwachting is dat de overname halverwege 2021 volledig is afgerond. Microsoft gaat alle studio's van ZeniMax onderbrengen bij zijn Xbox Game Studios en nieuwe games die de studio's maken uitbrengen via het Game Pass-abonnement.

Tweakers heeft een achtergrondartikel gepubliceerd over de overname, waarin verder ingegaan wordt op wat Microsoft precies in handen krijgt en wat de gevolgen zijn voor gamers.

Update, 13:37: De Europese Commissie schrijft in zijn dagelijkse nieuwsbrief dat er geen mededingingsbezwaren zijn, gezien de 'beperkte marktpositie' van de gecombineerde entiteit en de aanwezigheid van sterke concurrentie als het aankomt op de distributie van games.