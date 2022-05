Bloomberg: FTC onderzoekt overname Activision-Blizzard door Microsoft

De Amerikaanse Federal Trade Commission gaat de overname van Activision-Blizzard door Microsoft onderzoeken, meldt Bloomberg. De FTC pleit de afgelopen tijd voor strengere onderzoeken van overnames door techgiganten.

Dat er een Amerikaans onderzoek zou komen was te verwachten, maar het was nog niet bekend of dat uitgevoerd zou worden door de FTC of door het Amerikaanse ministerie van Justitie, schrijft Bloomberg. Beide partijen kunnen dergelijke overnames onderzoeken, maar de FTC heeft zich in de afgelopen periode sterker uitgesproken over grote overnames in de techindustrie.

Volgens Bloomberg zal het FTC-onderzoek kijken of de overname concurrentie in de weg staat. De waakhond heeft nog geen officieel onderzoek aangekondigd en reageerde niet op vragen van het financieel persbureau.

Onder leiding van voorzitter Lina Khan is de FTC vorig jaar bijvoorbeeld een rechtszaak gestart om de geplande overname van Arm door Nvidia te blokkeren. Onlangs maakte de FTC en het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend dat er een groot onderzoek komt dat gericht is op het moderniseren van fusierichtlijnen 'om concurrentiebeperkende deals beter op te sporen en te voorkomen'.

Ook andere marktwaakhonden wereldwijd zullen de overname bekijken. De verwachting is dat in ieder geval vanuit Europa en China onderzoek gedaan zal worden. Er zijn nog geen officiële onderzoeken aangekondigd. Dat kan pas nadat de bedrijven de overname formeel hebben aangemeld.

Als de marktwaakhonden bezwaren hebben, zouden ze in een uiterste geval de overname kunnen blokkeren. Ze kunnen die ook door laten gaan met bepaalde voorwaarden. Voor de overname van Bethesda-eigenaar ZeniMax had Microsoft ook toestemming van toezichthouders nodig. Die werd zonder beperkingen verleend.

Microsoft wil 68,7 miljard dollar betalen om Activision-Blizzard over te nemen. Daarmee is het verreweg de grootste overname ooit in de gameindustrie. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de mogelijke gevolgen en bezwaren van de miljardenovername.