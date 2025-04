Vertrouwelijke PlayStation-info verschijnt in slecht geredigeerde documenten

Er is vertrouwelijke PlayStation-informatie van Sony verschenen in rechtbankdocumenten. De documenten in kwestie waren geredigeerd met een zwarte stift en vervolgens opnieuw gescand. De tekst onder de zwarte stift is nog deels leesbaar.

De rechtbank heeft de documenten inmiddels teruggetrokken, maar verschillende media, waaronder The Verge, hebben de informatie al ingezien. De documenten bevatten onder meer informatie over de marges die Sony deelt met game-uitgevers, Sony's omzet uit de Call of Duty-franchise op de PlayStation en de ontwikkelkosten van enkele van zijn firstpartygames, waaronder Horizon Forbidden West van de Nederlandse studio Guerrilla Games.

In de documenten is onder andere te zien dat de ontwikkeling van Horizon Forbidden West vijf jaar heeft geduurd met ontwikkelkosten van 212 miljoen dollar. Op een piek werkten driehonderd fulltime medewerkers aan die titel. Het ontwikkelen van The Last of Us Part II van Naughty Dog heeft 220 miljoen dollar gekost en had een ontwikkelteam met een piekaantal van ongeveer tweehonderd fulltime medewerkers.

In 2021 spendeerden veertien miljoen PlayStation-gebruikers daarnaast dertig procent of meer van hun gametijd aan het spelen van Call of Duty, lijkt het document volgens The Verge te tonen, hoewel de geredigeerde tekst op bepaalde plekken lastig leesbaar is. Bij zes miljoen gebruikers lag dat percentage op meer dan zeventig. Volgens Sony spelen ongeveer een miljoen PlayStation-gebruikers alleen Call of Duty op hun console.

Sony heeft deze informatie met de Federal Trade Commission gedeeld in het kader van de rechtszaak van de FTC tegen Microsofts Activision-overname. Sony wilde daarmee aantonen dat het bedrijf veel omzet zou verliezen als Call of Duty een Xbox-exclusive zou worden. Documenten van Sony suggereren dat het bedrijf in 2021 800 miljoen dollar heeft omgezet met Call of Duty op de PlayStation binnen Noord-Amerika. Dat bedrag lijkt wereldwijd 1,5 miljard dollar te zijn. Het document onthult ook dat Sony een contract had met Activision om nog één Call of Duty-game op de PlayStation uit te brengen; dat zou later dit jaar gebeuren.

Verder lijkt Sony te stellen dat de helft van alle Amerikaanse PS5-gebruikers ook een Nintendo Switch bezit. Minder dan twintig procent van diezelfde groep gebruikers heeft volgens het bedrijf ook een Xbox Series X en S, blijkt uit interne surveys die Sony Interactive Entertainment heeft uitgevoerd.

Het is niet de eerste keer dat vertrouwelijke informatie online verschijnt tijdens deze rechtszaak. Eerder verschenen documenten waar de overnamedoelen van Xbox in stonden. Studio's als SEGA, Bungie en Niantic werden daarbij genoemd. Die informatie had geredigeerd moeten worden en werd later door de rechtbank teruggetrokken.

Afbeeldingen: Sony, via The Verge