'Microsoft bood Sony aan om Call of Duty-games uit te brengen op PS Plus'

Microsoft heeft Sony een overeenkomst aangeboden om Call of Duty beschikbaar te stellen via het PlayStation Plus-abonnement. Dat claimt Bloomberg op basis van een eigen bron. Sony zou dat aanbod niet hebben geaccepteerd.

Microsoft bood Sony onlangs al een overeenkomst aan om Call of Duty tien jaar lang uit te brengen voor PlayStation-consoles. Dat aanbod zou Sony ook het recht geven om Call of Duty beschikbaar te stellen via PlayStation Plus, Sony's abonnementsdienst waarmee gamers toegang krijgen tot een catalogus aan PlayStation-games. "Het voorstel, dat Sony niet heeft aanvaard, omvat de rechten om de titels op de PlayStation Plus-dienst te verkopen", schrijven journalisten van Bloomberg. Sony en Microsoft hebben niet op vragen van Bloomberg gereageerd.

Microsoft wil Activision Blizzard overnemen voor 69 miljard dollar. Concurrent Sony heeft daar meermaals bezwaar tegen geuit. Volgens dat bedrijf zou de overname Microsoft in staat stellen om zijn concurrentie te benadelen, voornamelijk vanwege de Call of Duty-franchise die Microsoft daarmee in handen zou krijgen.

Verschillende markttoezichthouders onderzoeken de kwestie momenteel. Microsoft gaf eerder deze maand al aan concessies te willen doen om de overname goedgekeurd te krijgen. Onderdeel daarvan is de aangeboden overeenkomst om Call of Duty verplicht tien jaar lang uit te brengen op PlayStation-consoles. Microsoft zei onlangs ook toe dat het in de komende tien jaar Call of Duty-games naar Nintendo-consoles en Steam zou brengen.

Onder meer de FTC doet momenteel onderzoek naar de overname. Die Amerikaanse marktautoriteit gaf vorige week aan een antitrustklacht in te dienen om de overname tegen te houden. Ook de Europese Commissie en de Britse marktautoriteit CMA buigen zich momenteel over de beoogde transactie. In Brazilië en Saudi-Arabië is de deal al wel goedgekeurd. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de mogelijke gevolgen van en bezwaren tegen de overname door Microsoft.