Blizzard verplicht sms-verificatie bij Call of Duty: Modern Warfare II

Spelers van Call of Duty: Modern Warfare II moeten hun telefoonnummer verplicht opgeven voor sms-verificatie als ze de game willen spelen. Dat blijkt uit een supportpagina van Blizzard. De verplichting gold eerder ook al voor nieuwe Overwatch 2-spelers.

Blizzard maakt op zijn supportpagina melding dat er problemen kunnen ontstaan met de sms-verificatie als spelers gebruikmaken van een internet- of een prepaidtelefoonnummer. Het bedrijf heeft geen plannen bekendgemaakt om die problemen te verhelpen, ook al kwam er recent nog kritiek op de maatregel van spelers die dergelijke telefoonnummers gebruiken voor het spelen van Overwatch.

Eerder deze maand raakte bekend dat Blizzard diezelfde verplichte sms-verificatie in Overwatch 2 deels schrapt. Overwatch 1-spelers die al een Battle.net-account hadden, hoeven volgens Blizzard hun telefoonnummer niet meer op te geven. Nieuwe spelers, en spelers zonder een Battle.net-account, moeten hun account wel nog verplicht verifiëren via sms. Gebruikers kunnen slechts één telefoonnummer koppelen aan een account en dat nummer kan ook maar voor één Battle.net-account gebruikt worden. Blizzard past de sms-verificatie toe om een account beter te kunnen beveiligen en om eerder verbannen spelers te kunnen weren als zij een nieuw account willen aanmaken.

Call of Duty: Modern Warfare II verschijnt op 28 oktober voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series-consoles en pc . De game is een vervolg op Call of Duty: Modern Warfare uit 2019. In september schreef Tweakers nog een preview over de aankomende shootergame.