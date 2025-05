Call of Duty: Warzone voor smartphones verschijnt in 2023

Call of Duty: Warzone Mobile staat gepland voor release in 2023. In de mobiele versie van de battle royale kunnen tot 120 spelers per match tegen elkaar strijden. Ook is er crossprogressie met Modern Warfare II en Warzone 2.0 mogelijk.

Activision zegt dat de mobiele game terugkeert naar het originele Verdansk, waarbij het stadion nog dicht is. Ook komen er nieuwe wapens naar de titel. Op een later moment is de Al Mazrah-map van de nog te verschijnen Call of Duty: Warzone 2.0 speelbaar. De game komt zowel naar Android als iOS. Modern Warfare II, Warzone 2.0 en Warzone Mobile delen dezelfde battlepass, waardoor spelers progressie kunnen maken in al deze games.

Verder zijn andere bekende elementen aanwezig, zoals Buy Stations en Contracts. Ook keert de Gulag terug, waar spelers een plek terug in de wedstrijd kunnen winnen, als ze een arenagevecht overleven. Verspreid over de map zijn verschillende voertuigen aanwezig om te gebruiken, waaronder helikopters en quadbikes.

Het was al enige tijd bekend dat Activision aan een versie voor smartphones werkte. Op 28 oktober 2022 verschijnt verder Call of Duty: Modern Warfare II voor pc en consoles, en Warzone 2.0 volgt op 16 november. Voor Warzone Mobile is behalve het jaar 2023 nog geen specifieke releasedatum bekend.