'Call of Duty: Warzone krijgt nieuwe naam en blijft contentupdates krijgen'

Call of Duty: Warzone krijgt naar verluidt na de release van Warzone 2.0 nog steeds nieuwe content. De oorspronkelijke free-to-play battleroyalegame van Activision zou daarnaast een nieuwe naam krijgen, namelijk 'Warzone Caldera'.

Vanaf 28 november zou Warzone volgens gamejournalist en leaker Tom Henderson worden omgedoopt tot Warzone Caldera. Vermoedelijk is dit dan ook gelijk de datum waarop Warzone 2.0 uitgebracht wordt. Tot dusver liet Activision alleen weten dat de aankomende battleroyalegame ergens na Call of Duty: Modern Warfare II uit zou komen, ergens na de release op 28 oktober. Het is niet bekend of Warzone 2.0 vanwege de naamsverandering van het origineel uiteindelijk simpelweg 'Warzone' gaat heten.

De nieuwe titel verwijst naar de gelijknamige battleroyalemap die eind 2021 werd geïntroduceerd in combinatie met de release van Call of Duty: Vanguard. Dit werd de vervanging van de originele map, Verdansk. Overigens lijkt de eerste Warzone-map weer terug te komen in Warzone Mobile, zo blijkt uit een nieuwe teaser van de game.

Henderson schrijft daarnaast: "Het lijkt erop dat de originele Warzone updates en dlc blijft ontvangen." Als dit inderdaad klopt, komen er dus updates uit voor zowel het origineel als het vervolg en kunnen spelers zelfs nieuwe content kopen voor de eerste Warzone. Tot dusver was al duidelijk dat de oorspronkelijke game 'losstaand blijft voortbestaan inclusief de geboekte progressie en [in-game items] van spelers'. Games kunnen hun statistieken en items niet naar het vervolg meenemen omdat er een nieuw progressiesysteem wordt geïntroduceerd.

Dit jaar staan er voor Call of Duty: Warzone in elk geval nog verbeteringen van bestaande systemen gepland, zo liet Infinity Ward eerder weten. De ontwikkelaar noemde de game 'gênant' en gaf toe de game 'verpest te hebben'.