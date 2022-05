Infinity Ward bevestigt sequels Call of Duty: Modern Warfare en Warzone

Infinity Ward bevestigt officieel dat er vervolgen voor Call of Duty: Modern Warfare en Warzone in ontwikkeling zijn. De Modern Warfare-sequel moet in het najaar van 2022 uitkomen; Warzone 2 komt ergens daarna uit. De ontwikkelaar uit ook kritiek op de staat van de huidige Warzone.

Er zou al jaren aan een geheel nieuwe engine gewerkt worden voor de aankomende games, die vermoedelijk Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2 gaan heten. In eerste instantie kwam het nieuws naar buiten na een gesprek met media en content creators, onder meer bijgewoond door Charlie Intel. Vervolgens bracht Activision de informatie zelf in een beknopte blogpost naar buiten.

De Amerikaanse studio stelt dat de aankomende battle royale-game verschillende aspecten van de formule gaat veranderen. YouTuber JackFrags, die ook aanwezig was tijdens de Q&A, noemt het bouwen van wapens, nieuwe modi en vernieuwde perks. Hij stelt daarnaast dat Infinity Ward andere plannen heeft wat betreft het uitbrengen van nieuwe content voor Warzone 2; de veranderingen die de game door maakt tijdens zijn levenscyclus omvatten 'niet alleen de toevoeging van nieuwe wapens en Operators'.

In hetzelfde gesprek is Infinity Ward kritisch over Call of Duty: Warzone; de game zou in de huidige staat 'gênant' zijn. De topmannen van het bedrijf geven tijdens het gesprek toe dat ze 'het verpest hebben'. De ontwikkelaar zou niet blij zijn met hoe de game sinds de release is veranderd en hoe de battle royale op dit moment aanvoelt.

Dit jaar moeten enkele van de huidige problemen van Call of Duty: Warzone aangepakt worden. Controversiële aspecten van de game zoals het klimmen over objecten, de manier waarop parachutes werken en de intensiteit en het gedrag van de aim assist op consoles moeten met aankomende updates verbeterd worden.