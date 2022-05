Steam-afbeelding wijst mogelijk op release CoD: Modern Warfare 2 op Steam

Een promotieafbeelding op Steam wijst er mogelijk op dat Call of Duty met Modern Warfare 2 weer terugkomt naar het gameplatform. Sinds 2017 worden nieuwe games in de franchise voor de pc exclusief via Battle.net en dus niet meer via Valves virtuele winkel uitgebracht.

De betreffende afbeelding stond in eerste instantie op de officiële Black Ops 3 dlc-pagina op Steam en toont het personage Ghost, dat in veel promotiemateriaal voor Modern Warfare 2 voorkomt. Een gebruiker op Reddit merkte op dat deze banner naar de aankomende Call of Duty-game verwijst, al is de afbeelding ondertussen weer verwijderd. Via Google Cache is de verwijzing naar Ghost en Modern Warfare 2 nog wel te zien.

Het is verre van een officiële bevestiging dat de aankomende shooter naar Steam komt, aangezien het zomaar om een menselijke fout zou kunnen gaan. Ook wanneer klanten de game via Steam zouden kunnen kopen, is het niet uitgesloten dat het spel dan alsnog via de Batttle.net-launcher opgestart wordt.

Anderzijds is Call of Duty: Modern Warfare 2 wel de eerste game in de franchise die wordt uitgebracht sinds de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Het laatstgenoemde bedrijf brengt de afgelopen jaren uiteenlopende first party-games uit via Steam, waaronder Halo-franchise, de Forza Horizon-games en Sea of Thieves.