Steam Deck-update verbetert fangebruik, 'vooral stiller bij licht gebruik'

Valve heeft een SteamOS-update uitgebracht die een nieuwe fancurve naar de Steam Deck brengt. Daardoor moeten de ventilatoren van de handheld stiller zijn, vooral tijdens licht gebruik. De SteamOS 3.2-update verscheen eerder als bèta en komt nu officieel beschikbaar.

Met de SteamOS 3.2-update worden de ventilatoren niet langer door de bios bestuurd, maar door het besturingssysteem. Deze nieuwe fancurve kan daarbij sneller reageren op wat de handheld doet, waardoor de console stiller is, meldt Valve. De voordelen zouden vooral merkbaar zijn bij lichte games. Gebruikers kunnen in de instellingen kiezen voor de oude, door bios-bestuurde fancurve.

Gamers kunnen daarnaast tijdens het spelen de verversingssnelheid aanpassen. Standaard is dit 60Hz, maar spelers kunnen dit stapsgewijs verlagen tot 40Hz. Zo kunnen spelers bijvoorbeeld de accuduur verlengen en voor een consistente framerate zorgen. Bij 60Hz kunnen spelers kiezen uit 60, 30 of 15fps. Bij 40Hz is dit 40, 20 of 10fps.

De update voegt verder meer schermresoluties toe waar gebruikers uit kunnen kiezen, een quickformatfunctie voor microSD-kaarten en geluidsverbeteringen. Zo zegt Valve dat de Steam Deck nu een harder geluid kan produceren. Valve kondigt daarnaast aan dat de Steam Deck met een Steam-update Remote Play Together ondersteunt, waardoor spelers lokalemultiplayergames over internet kunnen spelen.