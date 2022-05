IFixit zet reserveonderdelenlijst Steam Deck online en meldt prijzen

IFixit heeft een groot aantal productpagina's voor Steam Deck-onderdelen online gezet. De onderdelen zijn nog niet te bestellen, maar de pagina's geven nu al prijs wat gebruikers kunnen kopen. The Verge heeft ook een prijslijst gekregen. Bepaalde upgrades zijn via iFixit ook mogelijk.

Moederbord Steam Deck, via iFixit

De reparatiewebsite, die de officiële verkoper van de onderdelen is, verkoopt onder andere nieuwe schermen, fans, moederborden en dochterborden, maar ook kleine zaken als bumpers, triggers en membranen. Het is bovendien mogelijk om het scherm dat bij het 512GB-model hoort te kopen. Die variant heeft premium anti-glare etched glass. Sommige onderdelen, zoals de accu en ssd, zijn alleen nog in de vorm van placeholders op de site aanwezig.

Wanneer iFixit daadwerkelijk de onderdelen gaat verkopen, is niet bekend. Het bedrijf liet weten dat de pagina's 'eerder live gingen dan gepland' en dat iedereen die op tijd een bestelling kon plaatsen, hun goederen gewoon zal ontvangen. De onderdelen gaan 'binnenkort' daadwerkelijk in de verkoop.

The Verge tekent aan dat de touchpads, d-pads en knoppen nog ontbreken, samen met het interne metalen frame, elektromagnetische schilden en ribbon cables. Wellicht dat het in de toekomst mogelijk is om een Steam Deck te bouwen met reserveronderdelen, maar voorlopig nog niet. IFixit heeft die site al wel een prijslijst gestuurd, waarvan hieronder een greep uit genomen is. Voor de accu en ssd's zijn nog geen prijzen bekend.

De Steam Deck is een handheld-pc van Valve. Hij draait op het op Linux gebaseerde SteamOS, dat geoptimaliseerd is voor het gebruiksscenario handheld-gaming. Valve verkoopt drie varianten, die in prijs verschillen van 419 euro, tot 549 en 679 euro. De draagbare computer werd op 25 februari op de markt gebracht, maar de aantallen die geleverd worden, lijken niet erg groot. Wie nu bestelt, krijgt zijn Steam Deck naar verwachting in oktober van dit jaar. Vorige maand maakte Valve bekend 2000 titels geverifieerd te hebben voor de Deck; die zijn dus goed speelbaar ondanks de verschillen tussen de handheld en een meer traditionele pc.