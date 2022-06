iFixit: Steam Deck-reserveonderdelen zijn deze zomer beschikbaar

iFixit zal deze zomer de reserveonderdelen voor de Steam Deck te koop aanbieden. Dat heeft een medewerker van het reparatiebedrijf bevestigd aan The Verge. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven om op de hoogte gesteld te worden zodra reserveonderdelen beschikbaar zijn.

Inschrijven kan via de website van iFixit waar er nog geen melding wordt gemaakt van een exacte datum. Een officiële lijst met toekomstige reserveonderdelen is ook nog niet vrijgegeven. Valve vermeldde in zijn teardownvideo van afgelopen oktober wel dat thumbsticks en ssd’s tot de mogelijkheden behoren.

Reparatiebedrijf iFixit bracht in februari zijn eigen teardownvideo uit waarin de Steam Deck-handheld uit elkaar werd gehaald. Daarin bevestigde het bedrijf dat de handheld over thumbsticks beschikt die niet vastgesoldeerd zijn en met drie schroeven los te maken zijn. iFixit bevestigde ook dat de interne M.2-ssd relatief eenvoudig te vervangen is.

De accu was volgens het reparatiebedrijf dan weer moeilijker te vervangen. Dat komt onder andere door de accu die stevig vastgelijmd is, maar ook door enkele openingen in het frame van de Steam Deck die zich direct onder de accu bevinden. Die openingen kunnen alcoholdruppels doorlaten; een middel dat veel wordt gebruikt om lijm die de accu op zijn plaats houdt, op te lossen. Het reparatiebedrijf gaf de Steam Deck een reparatiescore van 7 op 10 mee.

Valve bracht de Steam Deck uit op 25 februari. Tweakers schreef een review over de handheld en oordeelde toen dat de handheld veel potentieel had. Omdat de software nog heel wat grillen bevat, beschouwde Tweakers het apparaat toen als een handheld voor de tweaker.