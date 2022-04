Valve geeft dockingstation Steam Deck drie usb 3.1-poorten en gigabit-ethernet

Valve heeft de dockingstation van de Steam Deck een upgrade gegeven. In plaats van twee usb 2.0-poorten en een usb 3.1-poort, heeft hij nu drie usb 3.1-poorten. Ook verduidelijkt Valve de specs van de ethernetpoort: die kan gigabitsnelheden aan.

Het onthullen van de upgrade vond ergens tussen 22 en 25 februari plaats, blijkt uit archieven van de Wayback Machine. Valve heeft er schijnbaar geen bekendmaking over gedaan; het is alleen te zien op de Steam Deck-webpagina, waardoor het tot nu toe onopgemerkt bleef.

De upgrade van de twee usb-poorten zal voornamelijk een uitkomst bieden voor gebruikers met meerdere externe opslagmedia. De snelheid gaat met de protocolupgrade van 480 megabit per seconde naar tien gigabit per seconde. De snelheden van de usb- en ethernetpoorten zullen echter niet alleen voor Steam-games van waarde zijn. De handheld kan immers ieder besturingssysteem draaien dat de gebruiker maar wil, inclusief andere varianten van Linux en Windows 10 en 11.

De eerste Steam Decks zijn al in handen van consumenten. Wie nu een Deck bestelt, kan deze in oktober 2022 'of later' in handen hebben, aldus Valve. De Steam Deck Dock moet ergens deze lente verkrijgbaar zijn, voor een nog onbekende prijs. Tweakers heeft een review gemaakt van de Steam Deck, inclusief video.