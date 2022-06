Valve werd in 1996 opgericht als een gamestudio, maar is inmiddels uitgegroeid tot de spin in het web dat pc-gaming heet. Dat komt vooral door de uiterst populaire Steam-winkel. Met de Steam Machines en natuurlijk de vr-headsets poogde Valve al eerder om zijn softwaresucces nog eens dunnetjes over te doen met hardware, maar nu komt het Amerikaanse bedrijf voor het eerst met een eigen gameconsole, een handheld om precies te zijn. Vanaf vandaag is de Steam Deck officieel beschikbaar, maar wij mochten er al wat eerder mee aan de slag en vertellen je er in deze review alles over.

Sinds de aankondiging van de Steam Deck in de zomer van vorig jaar publiceerden we tientallen nieuwsberichten over het apparaat. Oorspronkelijk moesten de eerste handhelds nog voor de kerst in de handen van consumenten komen, maar dat werd uiteindelijk uitgesteld tot februari 2022. Vanaf deze week worden de eerste gepreorderde exemplaren dan ook werkelijk uitgeleverd. De goedkoopste variant kost 419 euro en wordt naar verluidt, geheel in consoletraditie, met verlies verkocht. De winst moet komen uit de games die je ervoor besluit te kopen op Steam.

In deze review gaan we uitgebreid in op de hard- en software van de Steam Deck, zoals je van ons gewend bent op basis van de nodige metingen en benchmarks.