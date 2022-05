Epic-ceo: Fortnite krijgt geen update om te werken op Steam Deck

Epic is niet van plan om Fortnite te updaten zodat het spel werkt met Proton, de compatibiliteitslaag die Steam Deck gebruikt om Windows-games te draaien. Epic probeert Easy Anti-Cheat compatibel te maken voor Steam Deck, maar dat zal niet voor Fortnite gelden.

Dat heeft Epic-ceo Tim Sweeney gezegd in reactie op een vraag op Twitter. Sweeney zegt dat er geen plannen zijn om Fortnite te updaten om het geschikt te maken voor Steam Deck. De Steam Deck gebruikt het Linux-gebaseerde Proton voor het draaien van Windows-games op het eigen besturingssysteem SteamOS. Proton is niet volledig compatibel met anticheatsoftware Easy Anti-Cheat en BattlEye.

Sweeney zegt dat er wel hard wordt gewerkt aan het compatibel maken van Epics Easy Anti-Cheat met SteamOS, maar dat Fortnite niet wordt geüpdatet om compatibel te worden met Proton. Sweeney zegt dat dat komt doordat Fortnite te groot is. Hij zegt dat Epic er 'geen vertrouwen in heeft' dat het cheaten op schaal kan aanpakken onder een breed scala aan 'kernelconfiguraties', waaronder customkernels. De opmerking van Sweeney is opvallend, omdat Epic in september vorig jaar ondersteuning voor Easy Anti-Cheat beloofde op de Steam Deck en andere Linux-systemen.

Dit betekent niet dat het onmogelijk is om Fortnite draaiende te krijgen op de Steam Deck, maar wel dat het lastiger is. Fortnite stond al niet op Steam, maar is te koop via de Epic Games Store. Als gebruikers Fortnite willen spelen op de Steam Deck, moeten ze Windows installeren op de handheld en die gebruiken in plaats van SteamOS. Eerder werd al bekend dat BattlEye ook werkt aan het werkend krijgen van de anticheatsoftware op SteamOS met Proton.